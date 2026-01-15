ÃæÂ¼ÎÑÌé¤µ¤ó¼ç±é¤Î¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤¬1·î16ÆüÌë10»þ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÉé¤±¸¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¡ØDREAM STAGE¡Ù¤ÎÉñÂæ¤ÏK-POP¶È³¦¡£¤«¤Ä¤ÆÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¡È¸µ¡ÉÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ½á¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÎý½¬À¸£·¿Í¤¬¡¢À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤ò±Û¤¨¤Æ¤È¤â¤ËÌ´¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®¤¤å«¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¢¨°Ê²¼1·î16ÆüÊüÁ÷Ê¬¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹Âè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸(C)TBS