²­Æì¸©¹ñÆ¬·´²¸Ç¼Â¼¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥Æ¤ÎÃæÂ¼¾©¸ã¤¬15Æü¡¢µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃæÂ¼¾©¸ã¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éºÙ¤«¤¤Æ°¤­¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¿§¡¹¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é°ìÇ¯´Ö¡¢Æ®¤¨¤ëÂÎ¤ò°ì¤«¤éºî¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¹ø¤Î¾õÂÖ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç12·î¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¤¥ó¥°ÎÌ¤âÂ¿¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼«¼ç¥È¥ì¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï½ÐÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾å¤²¤Æ¤¤