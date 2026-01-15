ÀÅ²¬¸©¤ÎµÈÅÄÄ®¾¦¹©²ñ¤Ï2026Ç¯1·î15Æü¡¢2023Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Åö»þ·ÐÍý¤òÃ´Åö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿¦°÷¤¬1000Ëü±ß°Ê¾å¤ò²£ÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ²£ÎÎ¤Î»ö¼Â¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤ËµÈÅÄÄ®¾¦¹©²ñ¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤¬¶âÁ¬¤ÎÎ®¤ì¤ËÉÔ¿³¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¸©¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ÆÆâÉôÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ µÈÅÄÄ®¾¦¹©²ñ¤Ï2025Ç¯7·î4Æü¡¢ËÒÇ·¸¶·Ù»¡½ð¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ²£ÎÎ¤Î¼ê¸ý¤ÏÈó¾ï¤Ë¹ªÌ¯¤À¤Ã