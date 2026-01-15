À¼Í¥¡¦ÀÐ¸¶²Æ¿¥¤Î¡ØÀÐ¸¶²Æ¿¥¼Ì¿¿½¸ KALOHA¡Ù¤¬¡¢2·î6Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡ÛÏª½ÐÂ¿¤á¡ª¿åÃå¡¦¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÎÀÐ¸¶²Æ¿¥¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Î¤È¤Ó¤­¤ê¤Î¾Ð´é¡¢»þÀÞ¸«¤»¤ëÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¡£¥Ï¥ï¥¤¤Î³Ú¤·¤µ¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ä¿åÃå¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹