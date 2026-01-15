¹­Åç¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï15Æü¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤ÎÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸©Áª´É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½°±¡ÁªÁ°¤ËÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î½°±¡²ò»¶¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡Ö¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Ë¤Ï»ñÎÁÇÛÉÛ¤Î¤ß¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡²¬¸©Áª´É¤âÆ±Æü¡¢ÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¡£²ñ¾ì³ÎÊÝ¤Ê¤É¤Î½àÈ÷¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£Î©¸õÊä¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñÎÁ¤ò¸©¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë