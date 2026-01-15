¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡Û½÷Í¥¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó¤¬1·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×¤âÇÐÍ¥ 36ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê3¿Í¡×²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¢¡ÃçÎ¤°Í¼Ó¡¢²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏªÃç¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤ËºÂ¤ê¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæÈøÌÀ·Ä¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Netflix¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ä¥ó¥­¡¼¤ÎÃË½÷¤¿¤Á¤¬·ì¤Îµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë·«¤ê¹­¤²¤ë½ã°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ö¥é