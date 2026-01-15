¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡×¤¬17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¾ÎÏËÜ´ê¤¹¤®¤ëÀ¸¤­Êý¤Ë´¶¿´¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£M¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2022²¦¼Ô¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î°æ¸ý¹ÀÇ·¡Ê42¡Ë¤È²ÏËÜÂÀ¡Ê41¡Ë¤¬·ÝÇ½ÍúÎò½ñ¥Ü¡¼¥É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ó¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÎ®¤ì¡£²ÏËÜ¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¡¢½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¤¤¿ÃÛÃÏ¤Î¼÷»ÊÅ¹¤ò¡Ö1¥«·î¤ÇÌëÆ¨¤²¤·¤¿¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£