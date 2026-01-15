ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï15Æü¡¢U-17ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÊÑ¹¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£MFÀ¶¿åÈþ³¤(¤Á¤Õ¤ìAS¥¨¥ë¥Õ¥§¥óºë¶Ì¥Þ¥êU-18)¤¬²ø²æ¤Î¤¿¤á¤ËÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢MFÃæÅçºÓ²»(¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¥æ¡¼¥¹)¤¬ÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤ë¡£Æ±ÂåÉ½¤Ï17Æü¤è¤ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë±óÀ¬¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£