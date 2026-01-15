¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û RIP SLYME¤Î25¼þÇ¯¡¢¤½¤·¤Æ³èÆ°µÙ»ßÁ°¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ØGREATEST LIVE¡Ù¤Î¡ÈÁ°Ìëº×¡É¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö¡õ¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¤Î¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¢£ºÆ½¸·ë¸å¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²áµî¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡¢ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿5¿Í¤Ç¤Î½é·ØÎ¹¹Ô¡¢´Ø·¸¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤É¸«¤É¤³¤íËþºÜ¡ª 2025Ç¯4·î¤«¤é¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¤Îµ­Ç°Æü¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯3·î22Æü¤Þ¤Ç¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç5¿ÍÂÎ