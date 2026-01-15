1·î15Æü¤ÎPTS¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê17:00～06:00¡Ë17»þ30Ê¬»þÅÀ¤ÇÇäÇã¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï316ÌÃÊÁ¡£Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¤Ç¾å¾º¤Ï174ÌÃÊÁ¡¢²¼Íî¤Ï107ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÀ®Î©¿ô¤Ï73ÌÃÊÁ¡£¤¦¤ÁÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬48ÌÃÊÁ¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï14ÌÃÊÁ¤ÈÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡££Î£Å£Ø£Ô£Æ£Õ£Î£Ä£ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ï¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿®¤Ï145±ß¹â¤ÈÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ PTS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î15Æü½ªÃÍÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¡¦²¼Íî