Âçºå¤Ç¿·¤¿¤ÊÃÏÌÌ»Õ¤«¡£»ÊË¡½ñ»Î¤ÎÃË¤é£²¿Í¤òÂáÊá¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶è¤Î»ÊË¡½ñ»Î¡¦¾¾ËÜÎÇÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£´¡Ë¤ÏµîÇ¯¡¢£¸£°Âå¤ÎÃËÀ­¤¬½êÍ­¤¹¤ëÂçºå»ÔËÌ¶è¤ÎÉÔÆ°»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®¼¯¿ð¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£³¡Ë¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ë¡¢ÇäÇã¤Ç½êÍ­¸¢¤¬°Ü¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤¦¤½¤ÎÅÐµ­¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤ÎÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò·úÀß¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤ëÌó£¸£°£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹­Âç¤ÊÉßÃÏ¡£¾¾ËÜÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï