ÆüËÜ°äÂ²²ñ¤Ï15Æü¡¢Àè¤ÎÂçÀï¤Ç¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿°ä»ù¤é¤¬·ãÀïÃÏ¤òË¬¤Í¤ÆÄ¤¤¦¡Ö°ÖÎîÍ§¹¥¿ÆÁ±»ö¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¶È¤ò2025Ç¯ÅÙ¤Ç½ªÎ»¤·¡¢3·î¤ÎºÇ¸å¤ÎË¬ÌäÀè¤ò¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ë·èÄê¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£»ö¶È½ªÎ»¤Ï°äÂ²¤Î¹âÎð²½¤¬ÍýÍ³¡£