¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Þ¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¥í¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡ÈÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡É²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ê31¡Ë¤¬14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë2»þ17Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¿¹¹áÀ¡¡Ê30¡Ë¤È²¬ÅÄ¤¬µï¼ò²°¤Ç¥µ¥·°û¤ß¤ò¤¹¤ë´ë²è¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¿¹¤Ï¡Ö¸µ¡¹¥Þ¡¼¥¸¥ã¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ª»Å»ö¤â¤ä¤ë¡©¡×¤È³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤ò¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡ÖµÕ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¿¹¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤¬