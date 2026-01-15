R&G¤Ï1·î14Æü¡¢¡Öµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤Æü¤ÎÈÕ¸æÈÓ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯12·î8Æü¡Á9Æü¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÎÃË½÷500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ûµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤Æü¤ÎÈÕ¸æÈÓ¤Ï¡ÖÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¡×µ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤Æü¤ÎÈÕ¸æÈÓ¼Ò²ñ¿Í¤ÎÃË½÷500¿Í¤Ë¡Öµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤Æü¤ÎÈÕ¸æÈÓ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢°µÅÝÅª1°Ì¤Ï¡ÖÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë(43.6%)¡×¤À¤Ã¤¿¡£2°Ì¡Öºî¤êÃÖ¤­¤ò¿©¤Ù¤ë(21.2%)¡×¡¢3°Ì¡Ö¼ê·Ú¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë(20.6%)¡×¡¢4°Ì¡Ö³°¿©¤¹