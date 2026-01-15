À¤³¦ºÇÂç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÉ´²Ê»öÅµ¤Ç¤¢¤ëWikipedia(¥¦¥£¥­¥Ú¥Ç¥£¥¢)¤¬¡¢2026Ç¯1·î15Æü¤ÇÁÏÀß25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¥¦¥£¥­¥Ú¥Ç¥£¥¢¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡¦¥¦¥£¥­¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ¤¬1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëµ­Ç°´ë²è¡Ö¥¦¥£¥­¥Ú¥Ç¥£¥¢ 25¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥£¥­¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Î25²óÌÜ¤ÎÁÏÎ©½Ë¤¤ - ¥¦¥£¥­¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄhttps://wikimediafoundation.org/ja/wikipedia-25/¥¦¥£¥­¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢2001Ç¯1·î15Æü¤ËÁÏÀß¼Ô¤Î¥¸¥ß¡¼¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º