Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¶¯À©¼¹¹Ô¤ËË¬¤ì¤¿ÃËÀ­¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢40ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤«¤é¡¢¹­À¥½¤°ì¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì¸®²È¤¬ÊÂ¤Ö½»Âð³¹¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¹¡£»³ËÜ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤¿ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤ÎÃËÀ­¤ÈºÛÈ½½ê¤Î¼¹¹Ô´±¤Î2¿Í¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤ÎÃËÀ­¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬