¡Ò¡Ô½÷»Ò¹â¹»À¸¥³¥ó¥¯¥êµÍ¤á»¦¿Í»ö·ï¡Õ°äÂ²¤Ï¡Ö¤Ç¤­¤ì¤ÐÊüÁ÷¤â»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×¤È¡Äµ×ÊÆ¹¨¤¬¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤È»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÙÊüÁ÷¤ÎÉñÂæÎ¢¡Ó¤«¤éÂ³¤¯»Ë¾åºÇ°­¤Î¾¯Ç¯ÈÈºá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö°½À¥½÷»Ò¹â¹»À¸¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈµÍ¤á»¦¿Í»ö·ï¡×¡£»ö·ï¤«¤é11Ç¯¸å¤Î2000Ç¯11·î¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢½¸ÃÄ¶¯´¯¤Ë´ØÍ¿¤·¾¯Ç¯±¡Á÷Ã×¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µ¾¯Ç¯¡¦F¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£¡Ú¾×·â²èÁü¡Û¡Ö¼«Ê¬¤Ë²Ê¤µ¤ì¤ë·º¤Ï