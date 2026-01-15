¿å¾åµ¡¤Ê¤é¶õÊìÀÑºÜ¤ÎÀ©Ìó¼õ¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤çÈô¹Ôµ¡¤Ë¤Ï¡¢Î¦ÃÏ¤ä¶õÊì¤«¤éÎ¥ÃåÎ¦¡ÊÎ¥Ãå´Ï¡Ë¤¹¤ëÎ¦¾åµ¡¡Ê´Ï¾åµ¡¡Ë¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¿åÌÌ¤ÇÎ¥Ãå¿å¤¹¤ë¿å¾åµ¡¡ÊÈô¹ÔÄú¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Ï¡¢¤½¤Î¿å¾åµ¡¤ÎÆ°ÎÏ¤ò¥¸¥§¥Ã¥È¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤·¤¿¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¿å¾åÀïÆ®µ¡¤Î³«È¯¤ò»î¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¬¶õ¤òÉñ¤¦¡Ö¥·¡¼¥À¡¼¥È¡×¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡Ê¥«¥é¡¼¤Ç¸«¤ë¡Ë¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Ï1930Ç¯Âå¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ç