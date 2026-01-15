¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤ä¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¡×¤Ê¤É¡¢º£¤âÁê¼¡¤°¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤Ë¤è¤ë»ö·ï¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢»ØÄêË½ÎÏÃÄ½»µÈ²ñ¡Ö¹¬Ê¿°ì²È¡×¤¬ÇØ¸å¤Ç°ÅÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢°ÛÎã¤ÎÆÃÊÌÂÐºöËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦·Ù»ëÄ£¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿ÂÐºöËÜÉô¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤ÎË½ÎÏÃÄ¤òÌ¾»Ø¤·¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö½»µÈ²ñ¹¬Ê¿°ì²ÈÆÃÊÌÂÐºöËÜÉô¡×¤Ç¤¹¡£¹¬Ê¿°ì²È¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÇØ¸å¤Ç°ÅÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²³Û¤Ï