»ë»¡¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¶â»Ò¹ñ¸òÁê¡ÊÃæ±û¡Ë¡á15Æü¸á¸å¡¢²­Æì¸©ÀÐ³À»Ô¶â»Ò¶³Ç·¹ñÅÚ¸òÄÌÁê¤Ï15Æü¡¢²­Æì¸©ÀÐ³À»Ô¤Ç¡¢Æ±¸©¡¦Àí³Õ½ôÅç¤ò½ä¤ë¾ðÀª¤Ë´Ø¤·¡Ö°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£ÎäÀÅ¤Ë¡¢¤«¤Äµ£Á³¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Àí³Õ·ÙÈ÷¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¤¢¤ëÀÐ³À³¤¾åÊÝ°ÂÉô¡ÊÆ±»Ô¡Ë¤ò»ë»¡¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¶â»Ò»á¤Î²­ÆìË¬Ìä¤Ï½¢Ç¤¸å½é¤á¤Æ¡£¶â»Ò»á¤Ï¡Ö»öÂÖ¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡Ê·Ù»¡µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡Ë³¤¾åÊÝ