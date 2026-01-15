¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇºòÇ¯8·î¡¢½»¿Í¤Î½÷À­¤¬»É»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï15Æü¡¢»ö·ïÁ°¤ËÊÌ¤Î½÷À­3¿Í¤òÈø¹Ô¤·¡¢½»Âð¤ËÎ©¤ÁÆþ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Å¡Âð¿¯Æþ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÃ«ËÜ¾­»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤òÄÉÁ÷¸¡¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£