¡Ö1.17¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤¬³«¤«¤ì¤ë²ñ¾ì¤ÇÃÝÅôäÆ¤òÊÂ¤Ù¤ë¹â¹»À¸¡á15Æü¸á¸å¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤ÎÅìÍ·±àÃÏºå¿ÀÂç¿ÌºÒ¤Îµ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë¡Ö1.17¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤¬³«¤«¤ì¤ë¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¸ø±à¡ÖÅìÍ·±àÃÏ¡×¤Ç15Æü¡¢ÃÝ¤ä»æ¤ÎÅôäÆ¤òÊÂ¤Ù¤ëºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£6434¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÌºÒ¤ÎÈ¯À¸¤«¤é17Æü¤Ç31Ç¯¡£ÅöÆü¤Ï²Ð¤ò¤È¤â¤·¤¿ÅôäÆ¤È¥­¥ã¥ó¥É¥ë¤Ç¡Ö1995¤Ä¤à¤°1.17¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò·Áºî¤ë¡£15Æü¸á¸å¤«¤é¡¢¹â¹»À¸¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¿¤Á¤¬¡Öå«¡×¡Ö´õË¾¡×¡Öµ§¡×¤Ê¤É