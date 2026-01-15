¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤Ï15Æü¡¢Ãç»°²ÏÍ¥ÂÀÁª¼ê¤ÎÅÐÏ¿Ì¾¤ò¡ØÃç»°Í¥ÂÀ¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹¤¯2·³À¸³è¤ò¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯7·î10Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¡¢Æ±Æü¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î8²ó¤ËÂåÂÇµ¯ÍÑ¡£1¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Î1·³½éÂÇÀÊ¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¾ì¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£9ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£