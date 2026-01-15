MLB¡¦¥á¥Ã¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀé²ìÞæÂçÅê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤ä²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¾åÃÏÍºÊå¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¥·¥§¥¢¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÃÏ¤µ¤ó¤âÆ±Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥ó½Ð¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤ÎÆÏ¤¤¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Àé²ìÅê¼ê¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾åÃÏ¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¿¥°¥í¡¼¥Ö¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤é»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Æ¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯¤Æ»È¤¨¤Ê¤¤¤è¤©¡ÄW ¤Ê¤ó¤Æ»ö¤À¤¤