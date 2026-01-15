Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎËÜ¾±ÃÎ»ËÀ¯Ä´²ñÄ¹¤È¸øÌÀÅÞ¤Î²¬ËÜ»°À®À¯Ä´²ñÄ¹¤¬15Æü¡¢¹ñ²ñ¶á¤¯¤Ç¶ËÈë²ñÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Î¾»á¤Ï14Æü¤Ë¤â²ñÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£FNN¤Î¥«¥á¥é¤Ï15Æü¸á¸å3»þÈ¾º¢¡¢²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¤¿ËÜ¾±¡¦²¬ËÜÎ¾»á¤Î»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡£Î©·û¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Ï¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤Î¸á¸å3»þ¤«¤éÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ÈÊÂ¹Ô¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢Î¾ÅÞ¤ÎÀ¯ºöÀÕÇ¤¼Ô¤¬½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·ÅÞ¤Î¹ËÎÎ¤äÁªµó¤Î¸øÌó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨