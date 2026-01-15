»¥ËÚ»Ô¤Ç³«Ëë¤·¤¿e¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀ¤³¦Âç²ñ¡á15Æü¸á¸å¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¾Þ¶âÁí³Û200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯1ÀéËü±ß¡Ë¤ÎÂçµ¬ÌÏe¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤¬15Æü¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤­»¥ËÚ»Ô¤ÎÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡Ê»¥ËÚ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£¿Íµ¤¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥¨¡¼¥Ú¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡×¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ËÌÊÆ¤Ê¤É³ÆÃÏ¤ÎÂç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿40¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡£4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÏÓÁ°¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡£Æ±ºîÉÊ¤Ï¡¢1¥Á¡¼¥à3¿Í¤ÇÂ¾¥Á¡¼¥à¤ÈÉð´ï¤ÇÁè¤¤¡¢¾¡¤Á»Ä¤ê