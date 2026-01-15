¶Ã¤¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2026Ç¯1·î9ÆüÌë¤«¤é²ò»¶ÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï14Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î´´Éô¤Ë23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ËÁÆ¬²ò»¶¤Ï²áµî4Îã¤¢¤ë¡£1966Ç¯12·îº´Æ£À¯¸¢¡¢1986Ç¯6·îÃæÁ¾º¬À¯¸¢¡¢1996Ç¯9·î¶¶ËÜÀ¯¸¢¡¢2017Ç¯9·î°ÂÇÜÀ¯¸¢¤À¡£¤¤¤º¤ì¤âÌîÅÞ¤Î½àÈ÷ÉÔÂ­¤«¤é¼«Ì±¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÎÍ½»»¤Ï¡ÖÀÐÇËÀ¯¸¢¤Çºî¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¾¤½¸Æü¤¬1·î23Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢