¥Ù¥ó¥­¥åー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Å·°æÅê±Æ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡ÖGV¡×¥·¥êー¥º½é¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÈóÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡ÖGV32¡×¤ò¡¢1·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ç¡¢Ä¾ÈÎ²Á³Ê¤Ï89,800±ß¡£1·î15Æü¤è¤êÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î26Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¤¿¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢20%¥ª¥Õ¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ GV32¤Ï¡¢¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡ÖGV50¡×¤ÈÆ±¤¸¥Õ