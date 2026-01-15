²£ÉÍ»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÀ¸¸å7¤«·î¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ32ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀ¸¸å7¤«·î¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËË½¹Ô²Ã¤¨»àË´¤µ¤»¤¿¤« 32ºÐ¤ÎÊì¿ÆÂáÊá ¡Ö¥ß¥ë¥¯¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë¸ÆµÛ¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¼«¤éÄÌÊó¤â¡Ä¤½¤Î¸å¡È³°½ýÀ­Ç¾¾ã³²¡É¤ÈÈ½ÌÀ²£ÉÍ»Ô¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤Ç¡¢¤¦¤Ä¤à¤¤¤ÆÊâ¤¯½÷¡£½ý³²Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡¢²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è¤ÎÌµ¿¦¡¦ÇßÂô°¦ÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤Ç¤¹¡£ÇßÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·7·î¡¢¼«