²Î¼ê¡¦É¹Àî¤­¤è¤·ÆÃÊÌ¸ø±é¤Î¸ø¼°X¤¬14Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Åìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¸ø±é¸ÂÄê¤Î¤ªÊÛÅö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ¹Àî¤­¤è¤·´Æ½¤¡¢ºÌ¤êË­¤«¤ÊÀÞµÍÊÛÅö¡ÖÉ¹Àî¤­¤è¤·¤ÎÅß¤ÎÊõÈ¢¡×¡ÖÉ¹Àî¤­¤è¤·ÆÃÊÌ¸ø±é¡×¤Ï¡¢ÌÀ¼£ºÂ¤Ç1·î31Æü¡Á2·î18Æü¤Ë¾å±é¡£É¹Àî¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÇò±À¤Î¾ë¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¼Çµï¤È¡¢·à¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¹½À®¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¹ë²Ú2ËÜÎ©¤Æ¤òÆÏ¤±¤ë¡£¸ÂÄê¤Î¤ªÊÛÅö¤Ï¡ÖÉ¹Àî¤­¤è¤·¤ÎÅß¤ÎÊõÈ¢¡×¤ÈÌ¿Ì¾¡£¡ÖºÂÄ¹¡¦É¹Àî¤­¤è