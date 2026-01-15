©ABCテレビ ABCテレビの柴田博アナウンサーと中村想人アナウンサーが、古くから街と街をつないできた「街道」を歩きながら深い歴史や人の営みに触れ、街の魅力を再発見する「柴田・中村の街道しゃべ歩き」。今回は「京街道」編のパート1をお届けします。 ©ABCテレビ ©ABCテレビ 大阪から京都をつなぐ全長およそ45kmの「京街道」。大阪と伏見に城を築いた豊臣秀吉が、2つの城を最短距離で結ぶ