¹â¹»Ìîµå¤ÈÂç³ØÌîµå¤Çº£½Õ¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡Ê£Ä£È¡ËÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Æ¹»¤Ç°Û¤Ê¤Ã¤¿¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ä£È¤ËÃÖ¤¯Áª¼ê¤ò¸ÇÄê¤¹¤ëÇÉ¡¢¤·¤Ê¤¤ÇÉ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤ÇÊÌ¤ì¤¿¡£ÁáÂç¡¦¾®µÜ»³¸ç´ÆÆÄ¡Ê£¶£°¡Ë¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤Ç£Ä£ÈÀ©¤ò·Ð¸³ºÑ¤ß¡£¡Ö¹¬¤¤¤Ê»ö¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÄ¹¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢£Ä£È¤Î´¶¤¸¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤è¤Í¡×¤ÈºÓÇÛ¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¡Ö¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ë¥ê¡¼¥°ÀïÃæ¤ÈÆ±¤¸ÂÇÀþ¡¢ÂÇ½ç¤ÎÎ®¤ì¤ÎÊý¤¬