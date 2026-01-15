ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤Ï15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢±ÉÍÜ¥È¥ìー¥Êー¤ÎÊ¡ÅÄÍ­Î¤»á¤ÈºÆ·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ Ê¡ÅÄ»á¤Ï¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ2018-19¥·ー¥º¥ó¤Ë¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¡Ê¸½¡¦¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¡Ë¤ØÆþÃÄ¡£1¥·ー¥º¥ó¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢2021Ç¯¤Ë±ÉÍÜ¥È¥ìー¥Êー¤È¤·¤Æ»³