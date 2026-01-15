À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¸þ¤±¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤ë¥é¥¯¥í¥¹½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆ£ÅÄÎÜÆà¼ç¾­¡Ê±¦Ã¼¡Ë¤é¡á15Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÄÉ²Ã¶¥µ»¡¢¥é¥¯¥í¥¹¤Î½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬15Æü¡¢º£²Æ¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê7·î24Æü¡Á8·î2Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æµ­¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢Æ£ÅÄÎÜÆà¼ç¾­¡ÊNeO¡Ë¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¤Ø¤¤¤¤Î®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜÉ¸¤ËÀï¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£Âç²ñ¤Ï¸ÞÎØ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë6¿ÍÀ©¤Ç¤Ê¤¯¡¢10¿ÍÀ©¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£1¼¡¥ê¡¼¥°