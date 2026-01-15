ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡Ê32¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ÎÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤¬15Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢µ©Âå¤Î·³»Õ¡¦ÃÝÃæÈ¾Ê¼±ÒÌò¤ËÄ©¤àÇÐÍ¥¡¦¿ûÅÄ¾­Úö¡Ê32¡Ë¤ÎÊ±Áõ»Ñ¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¬ÄÅ¹°¹¬»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂç²Ï¥É¥é¥ÞÄÌ»»65ºîÌÜ¡£¡ÈÅ·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡ÉË­¿Ã½¨Ä¹¤ò¼ç¿Í¸ø¡¢Àï¹ñÍðÀ¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ë­¿Ã·»Äï¤Îå«¤È´ñÀ×¤Î²¼¹î¾å¤òÉÁ¤¯¡£·»¡¦Ë­¿Ã½¨µÈÌò¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬