ºÆº§¤ÈÆ±»þ¤ËÇ¥¿±¤âÈ¯É½ºòÇ¯12·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ­¤È¤ÎºÆº§¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿¡¢¸µÂîµåÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊ¡¸¶°¦¡Ê37¡Ë¡£Áê¼ê¤¬¡¢¡Ç21Ç¯¤Ë¡Ö½÷À­¥»¥Ö¥ó¡×¤¬¡Ø£²Çñ£³Æü¤ÎÎ¤µ¢¤êÉÔÎÑ¡Ù¤ÈÊó¤¸¤¿ÃËÀ­¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶Ã¤­¤À¤Ã¤¿¡£Ê¡¸¶¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ê¥ª¸ÞÎØ¸å¤Î¡Ç16Ç¯£¹·î¤ËÂæÏÑ¿ÍÂîµåÁª¼ê¡¦¹¾¹¨·æ»á¡Ê36¡Ë¤È·ëº§¡££²¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ç21Ç¯£··î¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ç20Ç¯¤ËÎ¥º§¤ò·è°Õ¤·¤¿Ê¡¸¶¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤È¤ÎÆóµò