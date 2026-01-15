ºÇÂ®155¥­¥í¤ò¸Ø¤ëDeNA¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦ÅçÅÄ½ØÌéÅê¼ê¡Ê22¡áÅìÍÎÂç¡Ë¤¬²¼È¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¡¢15Æü¤Î¿·¿ÍÆ±¹æ¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç»ö¤ò¼è¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ç¼õ¿Ç¤·¤¿¡£16Æü°Ê¹ß¤Ï¾õÂÖ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£