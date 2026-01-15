½©ÅÄÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡Ö¶¯É÷¤ÈÍë¤ª¤è¤Ó¤Ò¤ç¤¦¤Ë´Ø¤¹¤ë½©ÅÄ¸©µ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤ò¸á¸å4»þ27Ê¬¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£±è´ß¤Î³¤¾å¤Ç¤Ï15ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢À¾¤è¤ê¤Î¶¯¤¤É÷¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï16ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤äÍîÍë¡¢¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ãµ¤¾Ý³µ¶·¡äÁ°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ³¤¤«¤é15ÆüÌë¤Ë¤Ï»°Î¦²­¤Ë¿Ê¤ß¡¢16Æü¤Ë¤«¤±¤Æ´¨ÎäÁ°Àþ¤¬ÅìËÌÃÏÊý¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ë¸þ