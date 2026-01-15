¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬ÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÂåÉ½FW¥À¥È¥í¡¦¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£14Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£D¡¦¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê¤Ï2002Ç¯12·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß23ºÐ¡£2023Ç¯1·î¤Ë¥â¥ë¥Ç¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¤«¤é1200Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó22²¯±ß¡Ë¤È¸«¤é¤ì¤ë°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢1Ç¯¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¿ï¤·¤¿2029Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯È¾·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¥§¥ë