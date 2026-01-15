º£²ó¡¢Ray WEBÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢º£ÏÃÂê¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÉ¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ãÁ°²ó¤Î¤ªÏÃ¡ä¡ÖBeRe¢þl¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÈÈà½÷¤ÎÍ§¤À¤Á¡£¡ÖBeRe¢þl¡×¤È¤Ï¡¢1Æü1²ó¥é¥ó¥À¥à¤Ê»þ´Ö¤ËÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¯¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢ÄÌÃÎ¤«¤é2Ê¬°ÊÆâ¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾ï¤Ë¥¢¥×¥ê¤ÎÄÌÃÎ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÍ§¤À¤Á¤Ë¼ç¿Í¸ø¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¡Ä¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢Èà½÷¤ËÈá·à¤¬¡ª¡©