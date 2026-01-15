¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¯¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¡×¤¬¡¢2027Ç¯Â´¤Î³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¿¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¸ÜµÒ¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÂª¤¨¤ë¡×¤³¤È¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¯¤Î´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¹Í¥×¥í¥»¥¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î2Æü´Ö¤ÎÁ´µ­Ï¿¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚDay1¡§´ë²èÊÔ¡Û¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê¡Ö¤ªº¤¤ê¤´¤È¡×¤òÂª¤¨¤ë½éÆü¤Î¥ï¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¡È¤ªº¤¤ê