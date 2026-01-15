Image: TAITO ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ø¤Î¿ÆÏÂÅÙ¤Èµ¡Ç½À­¤¬¹â¤¯¡¢²Á³Ê¤âÈæ³ÓÅªÍÞ¤¨¤á¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëHUAWEI¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡Ë¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡£¤½¤ÎÊ¸»úÈ×¤ò¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡Ù¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¦¥©¥Ã¥Á¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ì¥È¥í¥²¡¼¹¥¤­¤Ê¤é¤º¤È¤â¥ª¥¹¥¹¥áÊ¸»úÈ×¤Ï¥¿¥¤¥È¡¼¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥²¡¼¥à¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1ÉÃ¤´¤È¤Ë²èÌÌ¤¬ÊÑ²½¡£