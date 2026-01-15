²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öribbon¡×¤Î¾¾ÌîÍ­Î¤Ì¦¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥é¥ó¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£Æü¤Ï°¦¤Á¤ã¤ó¤È¥é¥ó¥Á¡£·ÈÂÓ¤ÎÃæ¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¿¡£20ºÐº¢¤Î¥í¥±Ãæ¼ÖÆâ¤Î»äÃ£¡£2026Ç¯¤Ï²¿¤«¤¬µ¯¤­¤ë⁉¡×¤È¡¢º´Æ£°¦»Ò¤È¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£20ºÐ¤Îº¢¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö2026Ç¯¤Ï ²¿¤«¤¬µ¯¤­¤ë⁉¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½