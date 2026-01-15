Ê¡²¬Åì½ð¤Ï15Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¼ãµÜ2ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¾å¤ÇÆ±Æü¸áÁ°8»þ¤´¤í¡¢ÅÐ¹»Ãæ¤Î¾®³ØÀ¸ÃË»ù¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¡Ö¤ª²Û»Ò¤ò¤¢¤²¤ë¤«¤éÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï40Âå¡¢¿ÈÄ¹175ÄøÅÙ¡¢¹õ¿§Ë¹»Ò¡¢¹õ¿§¾å°á¡¢Çò¿§¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¡£