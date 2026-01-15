ÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬13Æü¡¢ÆàÎÉ¤Ç¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¤ËK-POP³Ú¶Ê¤Ç¤Î¡È¥É¥é¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¼óÁê´±Å¡¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û10ÉÃ¤ÇÅÁ¤ï¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ª¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡õÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Î¥É¥é¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥óÆ°²è²»³Ú¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¼ÆÆáÅµ»á¤Ï14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡ØÀ¯¼£¤¬¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò