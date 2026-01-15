£Î£Ù¸¶Ìý»þ´Ö³°¼è°ú£¶£°¥É¥ëÂæ³ä¤ì¡¢¥¤¥é¥óÌäÂê¤¬¼ýÂ«¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤Î´üÂÔ¤Ç Åìµþ»þ´Ö16:09¸½ºß £Î£Ù¸¶ÌýÀèÊª2 26·î¸Â¡Ê£×£Ô£É¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë 1¥Ð¥ì¥ë¡á59.97¡Ê-2.05-3.31%¡Ë