´Ú¹ñ½÷À­¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¤«¤éÎ¥Ã¦¾õÂÖ¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬£±£²Æü¡¢¸Ä¿Í¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡£¤½¤·¤Æ£±£µÆü¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñÈÇ£Ó£Î£Ó¤Î£Ò£Å£Ä¡Ê¡á¾®¹È½ñ¡¦¥·¥ã¥ª¥Û¥ó¥·¥å¡¼¡Ë¤Ç¤â¸Ä¿Í¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å³«Àß»þ¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¤Ø¤Î°¦¾ð¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¶­¤òÅÇÏª¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È