£Æ£Õ£Ê£É¥¸¥ã¥Ñ¥ó [»¥¾Ú] ¤¬1·î15ÆüÂç°ú¤±¸å(16:30)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤Î·Ð¾ïÂ»±×(ÈóÏ¢·ë)¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î1600Ëü±ß¤Î¹õ»ú¢ª6800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°¤Î´ü¤Ï6100Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÀÖ»ú¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤Î·Ð¾ïÂ»±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î2600Ëü±ß¤Î¹õ»ú¢ª5800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï4900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë¸º³Û¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÀÖ»ú·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£