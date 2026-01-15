MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î2026Ç¯¤ÎÀèÈ¯¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÏµåÃÄ»Ë¾åºÇ¹â¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ­»ö¤ò¸ø³«¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þー¥Õ¥£ーµ­¼Ô¤¬¡¢3Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þー¥Õ¥£ーµ­¼Ô¤ÎÍ½ÁÛ¤¹¤ëº£µ¨¤ÎÀèÈ¯¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤ÆÂç¤­¤Ê´üÂÔ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£