º£¤ò»þ¤á¤¯Çä¤ì¤Ã»Ò¥³¥ó¥Ó¤Ë¡È°ÛÊÑ¡É¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£¤½¤Î¥³¥ó¥Ó¤È¤ÏÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡Ê45¡Ë¤È¾¾Èø½Ù¡Ê43¡Ë¤Î2¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ê°Ê²¼¡¢¥Á¥ç¥³¥×¥é¡Ë¡£ºòÇ¯Âç³¢Æü¡¢Ìó7»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®Ç¯±Û¤·À¸ÊüÁ÷SP¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤Ã¤¿¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤À¡£¥Á¥ç¥³¥×¥é¤Ï2014Ç¯¤Î¡Ö¥­¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¤Ç½àÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥È»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤â¤µ¤ë